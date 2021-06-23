Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız
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Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ne kuran Muharrem İnce, eski partisini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefeti zavallı olarak değerlendiren İnce, "Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız" dedi.

CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra parti içinde olağanüstü kurultay talep eden ancak kurultay talebi karşılık bulmayan Muharrem İnce, 17 Mayıs'ta arkadaşlarıyla birlikte Memleket Partisi'ni kurdu. Partisinin il başkanlıklarını açmaya başlayan İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yapmak üzere Erzurum'a geldi. Parti binası önünde partililere seslenen İnce, partisi için destek istedi.

Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız

"ZAVALLI MUHALEFET, SİZİ TORBANIN İÇERİSİNE KOYACAĞIZ"

Yaptığı konuşmasında CHP'ye yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Beceriksiz muhalefet trilyonlarca lira hazine yardımı alıyorlar bir şey yaptıkları yok. Açıklama yapıyorlar bugün, Sayıştay'da oy kullanmayacaklarmış. Zavallı muhalefet, HSK'da niye kullandınız o zaman. Bu muhalefeti seçimlerde torbanın içerisine koyacağız. CHP artık Atatürk'ün partisi değil diyorsanız siz de gelin Memleket Partisi'ne diyorum" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız
Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız
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Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye sert sözler: Sizi torbanın içine koyacağız - Haberler
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