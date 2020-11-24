Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız
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Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız

24.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 24.11.2020 21:21

CHP'li Muharrem İnce, konuk olduğu televizyon programında "yeni parti" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Önceliğinin CHP olduğunu belirten İnce, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz, düzeltemezsek yeni parti kuracağız" ifadelerini kullandı.

"Bin Günde Memleket" hareketini başlatan CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programında yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'Yİ DÜZELTEMEZSEK PARTİYİ KURACAĞIZ"

Candaş Tolga Işık'ın, "Muharrem İnce neden parti kurmadı? Neden hareket söylemiyle yola çıktı?" sorusuna yanıt veren İnce, "CHP'yi düzeltebilirsek düzelteceğiz. Yoksa parti kuracağız. 4 Eylül'de Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde 'Bin Günde Memleket Hareketi'ne başladık. Şehir şehir gezip dinliyoruz. Pandemi döneminde zor oluyor. Doğu yapmışız ki CHP de gezmeye başladı. Ama deniz kenarlarını gezmeye başladılar. Yoksul kesime gidemediler. Daha yoksul kesimleri gezmediler" ifadelerini kullandı.

"ANKETLERDE YÜZDE 16.1 OYUMUZ VAR"

Muharrem İnce, "Memleket Hareketi bir parti olsa, Meclis'te grup kurabilecek milletvekili sayısına sahip olabilir mi?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi:

"Bizim böyle bir derdimiz yok. Ama şunu biliyorum ki; iki firmanın bana gönderdiği anketlere göre 16,1 oy alıyoruz. '17,3 de verebiliriz' dedi. Bu anketi biz yaptırmadık. Önümüzdeki günlerde elbette yaptıracağız."

Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız
Haber Yorumları (2)
KİBARCA: Sayin kiliçdaroglu dürüst biri, chp nin basinda oldukça bir yere varamaz. Chp nin basina mutlaka baskasi geçmeli.
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BURHAN: Zamanında ses çıkmalıydı. Bundan sonra zor.
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