Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi

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Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden öğrencilerle buluşan İnce, insanoğlu var olduğu sürece demokrasi ve özgürlük mücadelesinin devam edeceğini söyledi.

Rektörlük seçimleriyle ilgili İnce, "90'lı yıllarda bile şöyle oluyordu. Hocalar 6 kişi seçiyordu, YÖK'e gidiyordu, onlar da 3'e indiriyordu. Cumhurbaşkanı da bu 3 kişiden birini atıyordu. Yani biz 40 yıl öncesinden bile geriye gittik. Bırak ileri gitmeyi geriye gittik." dedi.

Siyasi parti liderlerine çağrıda bulunan Muharrem İnce, "Bütün siyasi partilere söylüyorum, çocuklar gerçekten demokratik taleplerini yerine getiriyorlar. Şuraya (Boğaziçi Üniversitesi) girdiğim andan itibaren herkes güler yüzlü. Ben bütün siyasi parti temsilcilerini Boğaziçi Üniversitesi'ne davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, daha sonra Boğaziçi Mezunlar Derneğini (BÜMED) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı, akademisyenlerle sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem İnce basın ekibi