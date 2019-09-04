Muharrem ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Diyanete göre Muharrem ayı orucu tarihleri

04.09.2019 12:36

Muharrem ayına 31 Ağustos Cumartesi günü girdik. Böylece Hicri olarak 1441. yıla girilmiş oldu. Muharrem ayı orucu için Peygamber Efendimiz, Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, bu ayda tutulan oruçtur buyurmuştur. Müslümanlar, bu yüzden Muharrem ayı orucu tutmak için hangi güne denk geliyor öğrenmek istiyorlar. İşte diyanetin takvimine göre Muharrem ayı orucu tarihleri..

MUHARREM AYI ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR?



Muharrem ayı orucu Efendimiz tarafından tavsiye edilen Aşure günü ile birlikte bir gün öncesi ve sonrası olmak üzere şeklindedir. Yani Muharrem'in 9. ve 10. günlerinde veya 10. ve 11. günlerinde oruç tutmak gerekir. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure Günü bu yıl 9 Eylül 2019 Pazartesi gününe denk geliyor. Buna göre 9 Eylül Pazartesi ile birlikte öncesi veya sonrasından birer gün aşure günü orucu tutulur. Yani 8 Eylül Pazar - 9 Eylül Pazartesi veya 9 Eylül Pazartesi - 10 Eylül Salı günleri Muharrem ayı orucu tutulur.

MUHARREM AYI ORUCUNA DAİR HADİSLER

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerde bu konunun önemini şöyle vurgulamıştır: "Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." (Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî)

Bir zat Peygamberimiz Efendimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu. (Tirmizî, Savm: 40)

"Âşura gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."(Tirmizî, Savm: 47)

"Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur" (İbni Mâce, Sıyam: 43)

MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

"Muharrem" kelime manası olarak hürmet edilen anlamına gelmektedir. Bu ay, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından Allah'ın ayı olarak bildirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret etmektedir.

Resulullah (s.a.v.) bir hadisinde "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." buyurmuştur.