Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında?

AKP Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Peki, Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında? Muhammet Emin Akbaşoğlu Biyografisi

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

Muhammet Emin Akbaşoğlu, 06.10.1968'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğdu. Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türk siyasetçi, avukat ve hukukçudur.

27 Mart 1994 seçimlerinden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde özel kalem müdürü ve müfettiş olarak, 2003 yılından itibaren Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı'nda hukuk müşaviri olarak görev yaptı.

2011 yılında Adlî Tıp Kurumu başkan yardımcılığına atandı. 2012 yılında gerçekleşen Uluslararası Adli Tıp Kongresi'nin (IALM) organizasyonunda yer aldı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Projesi'nde yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde Çankırı Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.