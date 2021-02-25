Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında?

25.02.2021 19:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:25
Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında?

AKP Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu gündemde yer alan isimler arasında yer alıyor. Peki, Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında? Muhammet Emin Akbaşoğlu Biyografisi

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU KİMDİR?

Muhammet Emin Akbaşoğlu, 06.10.1968'de İstanbul Gaziosmanpaşa'da doğdu. Küçükköy İmam Hatip Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Türk siyasetçi, avukat ve hukukçudur.

27 Mart 1994 seçimlerinden sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde özel kalem müdürü ve müfettiş olarak, 2003 yılından itibaren Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı'nda hukuk müşaviri olarak görev yaptı.

2011 yılında Adlî Tıp Kurumu başkan yardımcılığına atandı. 2012 yılında gerçekleşen Uluslararası Adli Tıp Kongresi'nin (IALM) organizasyonunda yer aldı. Avrupa ülkeleri ile birlikte gerçekleştirilen Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Projesi'nde yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul il yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde Çankırı Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Kâtip Üyesi olarak görev yaptı. AK PARTİ Grup Başkanvekilidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin İbrahim Aydemir Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Zeki Müren Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Erol Bulut Umut Bulut Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muhammet Emin Akbaşoğlu kimdir? AK Parti'li Muhammet Emin Akbaşoğlu nereli ve kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:25:30. #1.15#
title