Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi. Peki, Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?

MUHAMMED YAKUT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi.

Almanya'da kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Yakut'un, sabaha karşı fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni ilk olarak "kalp krizi" olarak açıklandı. Ancak bazı çevreler bunu yeterli bulmadı.

"NORMAL BİR ÖLÜME BENZEMİYOR"

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.