Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?

Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem yayınladığı videolarla adından söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da hayatını kaybetti. Yakut'un ölüm sebebinin kalp krizi olduğu iddia ediliyor. Konuyla ilgili bir paylaşım yapan gazeteci Yavuz Değirmenci, Yakut'un ölümünün "normal bir ölüme benzemediğini" ileri sürdü ve suikast şüphesiyle soruşturulması gerektiğini savundu. Peki, Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?

Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi. Peki, Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?

MUHAMMED YAKUT ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bir dönem yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren Muhammed Yakut, Almanya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un ölümünün ardından suikast iddiaları gündeme geldi.

Almanya'da kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen Yakut'un, sabaha karşı fenalaşarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Ölüm nedeni ilk olarak "kalp krizi" olarak açıklandı. Ancak bazı çevreler bunu yeterli bulmadı.

Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?

"NORMAL BİR ÖLÜME BENZEMİYOR"

Gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Yakut'un ölümünün normal görünmediğini savunarak "Olayın içinde suikast durumu var mı, yok mu araştırılması gerekir. Kalp krizi denmiş olsa da normal bir ölüme benzemiyor" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Yakut öldürüldü mü, suikaste mi uğradı, ölümü şüpheli mi?

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Yeni ittifak mı doğuyor? Ümit Özdağ yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü: Çevredekilerin kurtarma çabası sonuçsuz kaldı

Timsah, suya sürüklediği yaşlı adamı öldürdü
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 8 fakülte kapatıldı
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.