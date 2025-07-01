Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut, tutuklu bulunduğu Almanya'daki cezaevinden tahliye edildikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi. Peki, Muhammed Yakut nerede öldü, Türkiye'de mi yurt dışında mı?

MUHAMMED YAKUT NEREDE ÖLDÜ?

Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut, tutuklu bulunduğu Almanya'daki cezaevinden tahliye edildikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur. Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Muhammed Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirileceği öğrenildi. Yakut'un ölümünün ardından Almanya'da resmi makamların soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yakut, geçmişte yayınladığı videolarda çeşitli siyasi ve bürokratik isimlerle ilgili iddialarda bulunmuş, bu paylaşımları kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Muhammed Yakut cenaze töreni ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.