Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
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Hakkında organize suç örgütü yöneticiliğinden arama kararı bulunan "Delilerin Delisi" adıyla yayınladığı videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut, tahliyesinin ardından gittiği Almanya'da hayatını kaybetti. Peki, Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Sosyal medya platformlarında "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut, tutuklu bulunduğu Almanya'daki cezaevinden tahliye edildikten sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesinin önümüzdeki günlerde memleketi Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi. Peki, Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da doğmuş bir iş insanıdır. Babası Hacı Hasan Yakut, amcası ise eski Diyarbakırspor Başkanı Abdurrahman Yakut'tur. Eğitimini Diyarbakır Atatürk Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra iş hayatına atılmıştır. Kariyerine akaryakıt sektöründe başlamış, daha sonra Ankara'da bir yağ fabrikasının sahibi olmuş ve Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur.

Muhammed Yakut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

YAYINLADIĞI VİDEOLAR OLAY OLMUŞTU

Muhammed Yakut, 2023 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla tanınan ve özellikle siyaset ile iş dünyasına yönelik iddialarıyla dikkat çeken bir isimdir. Diyarbakır doğumlu olan Yakut'un 6 Nisan 2023'te Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak yurt dışına gittiği ve Almanya'ya yerleştiği biliniyor. Aynı yılın eylül ayında ise İspanya'da kırmızı bültenle gözaltına alınmış ve kısa süre sonra serbest bırakılmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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