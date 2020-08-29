"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var AREA Araştırma tarafından yapılan ankette "Muhalefetin ortak adayı hangi isim olsa oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 42.5'in tercihini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yana kullandı. Ankette esas sürprizi ise Meral Akşener yaptı.

Son dönemlerde siyaset arenasında yaşanan hareketlilik anket firmalarını da saha çalışması yapmaya itiyor. Son olarak AREA Araştırma yapmış olduğu anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. MERAL AKŞENER ZİRVEYİ ZORLUYOR Yapılan araştırmada muhalefet seçmenine "Muhalefetin ortak adayı hangi isim olsa oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Araştırmaya katılanların yüzde 42.5'in tercihini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan yana kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 37.1 ile ikinci sırada yer aldığı araştırmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yüzde 35.6 ile üçüncü sırada kaldı. MUHARREM İNCE YÜZDE 22'LİK KESİMDEN KABUL GÖRDÜ Geçtiğimiz günlerde 1000 günde Memleket Hareketi'nin startını veren Muharrem İnce ise muhalefet seçmeninin yüzde 22.3'ünden kabul gördü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun aday yapmak istediği öne sürülen Abdullah Gül ise yüzde 22.2 ile diğer isimlerin çok gerisinde kaldı. Anketteki sıralama şu şekilde; - Mansur Yavaş: yüzde 42.5 - Ekrem İmamoğlu: yüzde 37.1 - Meral Akşener: yüzde 35.6 - Muharrem İnce: yüzde 22.3 - Abdullah Gül: yüzde 22.2