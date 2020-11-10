Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler

10.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:39

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yılında NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayına müdahale edildi, yayın zorla sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'nci yılında anılırken televizyon kanalları da düzenlenen etkinlikleri canlı yayınlarla izleyicilere aktarmaya çalışıyor. NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayında yaşananlar ise hem ekran başındakileri hem de yayın esnasında konuşma yapan muhabiri şaşkına uğrattı.

"BİZİ BURADAN ÇIKARTIYORLAR"

NTV'nin Anıtkabir'den yaptığı canlı yayınına sivil giyimli olduğu görülen görevliler muhabirin yayına gelerek yayını sonlandırmasını istedi. Bu duruma canlı yayında sitem eden muhabir de "Şu an bizi buradan çıkartıyorlar. Yani 10 Kasım gününde Anıtkabir'de yapmış olduğumuz yayının yapılmamasını istediler. Bizi buradan çıkartıyorlar" dedi.

"DAHA ÖNCE YAŞAMADIĞIMIZ BİR DURUM"

Stüdyoda bülteni sunan sunucu da yaşanan olay karşısında "Daha önce yaşamadığımız bir durum" demekle yetindi.

Muhabirin zor anları! NTV'nin 10 Kasım yayınını zorla kestirdiler
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