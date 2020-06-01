MUĞLA Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor
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MUĞLA Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)MOLOZ ÇUVALLARI DUVAR KENARINDAMuğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin cumartesi...

01.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:39

Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor (2)

MOLOZ ÇUVALLARI DUVAR KENARINDA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin cumartesi başlanan yıkım işlemi bugün de sürdü. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde yıkımın 3'üncü gününde yaklaşık 2 ton moloz çıkması dikkat çekti. Ara verilen yıkım işlemine yarın devam edileceği öğrenildi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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-Yıkım çalışmasından görüntü

-Moloz yığınından görüntü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla), (DHA)

MUĞLA Yılmaz Özdil'in villasındaki kaçak eklentilerin yıkımı sürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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