MUĞLA Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdiler
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MUĞLA Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdiler

MUĞLA Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdiler
09.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.05.2020 17:06

Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdilerMUĞLA'da, yediği salatalığın nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 aylık Ateş bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdiler

MUĞLA'da, yediği salatalığın nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitiren 8 aylık Ateş bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi. 10 yıllık tedavilerinin ardından kucağına aldıkları oğullarını, nefes borusuna kaçan salatalık yüzünden kaybeden baba Mustafa Bulut ve anne Fatma Bulut cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay, geçen perşembe günü saat 22.00 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Marangoz ustası Mehmet Bulut (41) ile 13 yıllık kuaför eşi Fatma Bulut (33) çifti uzun yıllar çocuk sahibi olamadı. Evlat özlemi ile yanıp tutuşan Bulut çifti, 8 ay önce oğulları Ateş'i kucaklarına aldı. 10 yıllık tüp bebek tedavisi sonrası dünyaya gelen Ateş'in yemeye çalıştığı salatalık parçası nefes borusuna kaçtı. Ateş'in morardığını fark eden ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, Ateş bebeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından da Ateş bebek, ambulans ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, burada doktorların müdahalesine rağmen Ateş bebek kurtarılamadı. Acı haberi alan Bulut çifti yasa boğulurken, Ateş bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ateş bebeğin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yakınları tarafından alınan cenaze toprağa verilmek üzere Ula Şehir Yeni Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye Bulut çifti, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Ateş bebek gözyaşları arasında toprağa verildi.

MUĞLA Yıllarca özlemini çektikleri bebeklerini toprağa verdiler

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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