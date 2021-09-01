Muğla ve ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldığını ve soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla ve ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldığını ve soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Başsavcı Yağcı, adli yıl açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, adli tatilde acil adli hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bitmeyen salgın ve ciğerleri yakan orman yangınları keyifleri kaçırsa da hayatın devam ettiğini ifade eden Yağcı, "Yangınlara ilişkin soruşturmaları çok yönlü olarak ve titizlikle yürütüyoruz. İster kasten olsun ister tedbirsizlikle ormanları yakan herkes adalet önünde hesap verecek. Muğla ve ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili 15'in üzerinde soruşturma dosyası açıldı." diye konuştu.

Yağcı, geçen adli yılda Cumhuriyet Başsavcılığına gelen 11 bin soruşturma dosyasının 10 bininin sonuçlandırıldığını vurgulayarak, ortalama sonuçlandırma süresinin 46 gün ile Türkiye ortalamasından daha iyi durumda olduğunu kaydetti.

Muğla Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan ise yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun da dünyanın adalet arayışında güçlü bir savunmayı, yargılamanın ve adaletin vazgeçilmezi olarak gördüğünü, güçlü bir savunma için avukatlara olanaklar yaratıldığını söyledi.

Uzun, yeni yargı yılının, devletin temeli olan adaletin ve adalete güven duygularının güçlendirildiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç