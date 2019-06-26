MUĞLA TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artar

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya Huzur ve güven arttıkça turizmde rekor rakamlar artar

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sektör temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bağlıkaya, Türkiye'de güven ve huzur istikrarlı şekilde arttığı sürece turizmde rekor rakamlarda artar dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, sektör temsilcileriyle dayanışmayı artırmak için bir otelde bugün saat 20.00'de akşam yemeği düzenledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Kırlı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Eroğlu, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Dalyan şehirlerinden ve Marmaris'te faaliyet halinde bulunan 260 acente işletmecisi katıldı. Ev sahibi olarak ilk konuşmayı TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, görevde bulundukları 11 ay süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Sözlerini şöyle sürdüren Esin, Sektörümüzün temsilcilerinin dayanışmalarını artırmak ve sorun ile çözümleri görüş alışverişiyle çözmek amacıyla bir araya geldik. Hepimiz turizm sektöründen ekmek kazanıyoruz. Kazançlarımızın sağlıklı ve yüksek olması için görüşlerimizi dile getirerek ortak akılla sorunları çözüme kavuşturmalıyız. El birliği verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun yoktur dedi.

Marmaris'in önemli bir turizm bölgelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Turizm sezonu başında tüm bölgelerimizi gezerek ortak sorunlara çözüm aradık. Ama bir türlü Marmaris'e gelme fırsatımız olmamıştı. Bugün burada hem turizm sezon değerlendirmesi hem de iç sorunlarımızın görüş alışverişinde bulunacağız. 2019 turizm sezonu çok iyi başladı. Yabancı turist rakamlarına bakıldığında geçen seneye göre tatmin edici. Türkiye'ye 50 milyon gibi bir yabancı turist hedefi vardı. Bu rakamlara şimdilik ulaşmak mümkün değil. Avrupalı turistin kendi içsel sorunları ve farklı nedenlerden dolayı gelip gelmeme durumu net değil. Avrupa pazarımızda belirsizlik devam ediyor. Turizm, günlük gelişen olaylardan etkilenen tek sektördü. Türkiye'de güven ve huzur devam ettikçe rekor rakamlar artacaktır. Turizm sektörü, kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorularla değil siyasi ve terör olaylarından rakamlar düştü. Ülkemizde huzur ve güven arttıkça yabancı turist rakamlarında da rekora ulaşacağımıza inanıyorum diye konuştu.

Konuşmalar ardından acenteciler kendi aralarında soru cevap şeklinde sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: DHA