MUĞLA TATİLCİLERDEN MARMARİS'İN DÜNYACA ÜNLÜ DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ
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MUĞLA TATİLCİLERDEN MARMARİS'İN DÜNYACA ÜNLÜ DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tatilcilerin olmazsa olmazları arasında yer alan deniz üssünde yürünüyor hissi veren Kızkumu ve yazın bile 10 derece soğukluğunu koruyan sığla ağaçları ile çevrili Turgut Şelalesi büyük ilgi görüyor.

03.08.2020 09:00 | Son Güncelleme: 03.08.2020 09:08

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tatilcilerin olmazsa olmazları arasında yer alan deniz üssünde yürünüyor hissi veren Kızkumu ve yazın bile 10 derece soğukluğunu koruyan sığla ağaçları ile çevrili Turgut Şelalesi büyük ilgi görüyor.

Marmaris'in turistik kırsal mahallelerde mavi ile yeşilin buluştuğu kırsal mahallerindeki dünyaca ünlü tabiatın gizli hazinesi olarak adlandırılan yerler Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde bulunan deniz üzerinde yürünüyor hissi veren efsanevi Kızkumu Plajı çevresinde uzun araç parkları oluştu. Koyda deniz içinde bulunan doğal oluşumlarla meydana gelen 500 metre uzunlukta, 3,5 metre genişlikteki deniz üzerinde yürüyor hissi veren kumul yolda ilk defa yürüyenler oldu. Heyecana ve korkuya kapılan tatilciler, alıştıkça deniz üzerinde yürümesini sürdürdü. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten tatilcilerden bazıları, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştirdi.

Tabiatın gizli hazinesi olarak adlandırılan mahalle ile aynı ismi taşıyan Turgut Şelalesi de tatilcilerin büyük ilgisini çekti. İlçeye 45 kilometre mesafedeki kırsal Turgut mahallesindeki Turgut Şelalesi, 800 yıllık çınar ve sığla ağaçlarıyla çevrili. 600 metre patika yolda güneşin yansımasıyla renkten renge giren sığla ağaçlarının gölgesinde ve dibi görünen nehri seyrederek şelaleye ulaşan tatilciler, gördükleri manzaraya hayran kalıyor. Şelale, fotoğraf tutkunları içinde doğal bir fon oluşturuyor. Kavurucu sıcakta şelalenin yaz -kış yarattığı serin ortamın keyfini yaşayanlar, o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

kimileri ise yaz-kış suyu 10 derece olan şelalenin oluşturduğu göletlerde suya girip yüzerek, stres attı.

İLK DEFA GELDİLER HAYRAN KALDILAR

Turgut Şelalesi'nde 15 yıldır eşi ile kafeterya işleten Ayşen Özdemir, "Pandemi nedeniyle geçen senelere göre gelen turist sayısında düşüş var. Fakat bu bayramda tatilciler şelaleyi canlandırdı. Marmaris'te tatilde olan tüm vatandaşlar mutlaka buraya geliyor. Bayramda tatilcilerle birçok işletmede olduğu gibi bizimde işlerimiz açılmaya başladı" dedi.

Antalya'dan nişanlısıyla bayram tatiline gelen Hakan Yılmazer, "İlk defa böyle bir şelale yolu gördüm. Su soğuk ve serinletiyor. Harika bir doğa, seyretmeye doyamadım" dedi.

Manisa'dan günübirlik tatile gelen Çetin Kalkındır da "Turgut Şelalesi'ni haberlerde görmüştüm ve çok merak ediyordum. Yerinde görünce hayran kaldım. Kavurucu sıcağa rağmen soğuk bir suyu var" dedi.

Konya'dan 5 arkadaşıyla tatile gelen Zeliha Tatlıcı da "Kızkumu'nun özelliğini ve efsanesini öğrendim, çok merak ediyordum. Şu an ilk defa deniz üzerinde yürüyeceğim. Heyecanlıyım, anı fotoğraflarla ölümsüzleştirip sosyal medya da paylaşacağım" dedi.

MUĞLA TATİLCİLERDEN MARMARİS'İN DÜNYACA ÜNLÜ DOĞAL GÜZELLİKLERİNE YOĞUN İLGİ

Kaynak: DHA

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