Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
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Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
29.06.2020 07:15 | Son Güncelleme: 29.06.2020 07:29

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından sabah saatlerinde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.06'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin, yaklaşık 63 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

MARMARİS DÜN DE SALLANMIŞTI

AFAD verilerine göre; dün akşam saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem, yerin 61 kilometre derinliğinde gerçekleşmişti.

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Kaynak: AA

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