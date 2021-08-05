Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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