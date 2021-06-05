Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri düzenlendi

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde 'Dünya Çevre Günü' etkinlikleri düzenlendi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında programlar gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum, Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde "5 Haziran Dünya Çevre Günü" kapsamında programlar gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesince Bitez Mahallesi'nde düzenlenen "Sokağım temiz, Bodrum temiz" etkinliğine, Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra şarkıcı Gülben Ergen, tiyatro oyuncusu Mihriban Er'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Sanatçı Ergen, burada yaptığı konuşmada, üç çocuğunun olduğunu ve onlara yaşanabilir bir çevre bırakmak istediklerini söyledi.

Denize çöp atılmaması gerektiğini belirten Ergen, "Deniz bize doğanın bir nimeti ve şifası. Deniz ilaçtır, nefes aldığımız yerdir. Denizin içerisindeki vitaminler çok önemli. Bodrum benim çocuklarımla 3 ay yaşadığım ama 12 ay herkesin nefes aldığı çok değerli bir bölge. Turizm için de çok önemli bir yer. Buraya çok iyi bakmamız lazım. Bu, boynumuzun borcu." diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Aras da ilçeyi temiz tutmak için yoğun çalışmalar yaptıklarını, burada yaşayan vatandaşları da bu konuda duyarlılığa davet ettiklerini vurguladı.

Etkinlikte toplanan atıklardan yapılan çeşitli sanat ürünleri tanıtıldı, dans gösterisi sahnelendi.

Fethiye

Fethiye'nin Belcekız, Kumburnu ve İztuzu plajlarında deniz dibi ve caretta caretta üreme sahasında temizlik yapıldı. Gönüllü dalgıçlarca yaklaşık 4 saat süren temizlikte denizden şemsiye, otomobil lastikleri, plastik ve cam atıkları çıkarıldı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, geniş bir alanda yapılan temizlik çalışmasına rağmen fazla atık çıkmadığı görüldü.

Köyceğiz

Köyceğiz Kaymakamlığı ve Doğa İçin Topla Gönüllü Hareketi iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Erdinç Dolu, ailesi ve doğa gönüllüleri katıldı.

Kaymakam Dolu, etkinlik kapsamında Köyceğiz merkezindeki Sığla ormanını temizlediklerini, doğaya sahip çıktıklarını belirtti.

Toplanan atıklar, belediye ekiplerince geri dönüşüm tesisine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Çevre Günü paylaşımı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Demet Akalın
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Okay Yokuşlu Ergin Ataman Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 20:42:07. #1.16#

title