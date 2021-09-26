Datça açıklarında iki deprem - Haberler
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Datça açıklarında iki deprem

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Haberler | Güncel
Datça açıklarında iki deprem

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 29 dakika arayla iki deprem meydana geldi.

MUĞLA (DHA) - EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, 29 dakika arayla iki deprem meydana geldi. 4.0 büyüklüğündeki ilk depremin ardından 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşanırken ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Derem Dairesi verilerine göre Ege Denizi, Datça açıklarında bugün saat 07.40'ta Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça'ya 21 kilometre mesafedeki, 11.84 kilometre derinlikteki bu depremden 29 dakika sonra saat 08.09'da 3.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha yaşandı. Kısa süreli paniğe neden olan depremler Datça ve kırsal mahalleri Yakaköy, Cumalı, Yazıköy, sındı ve Mesudiye'den hissedildi. Depremlerde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.


Datça açıklarında iki deprem

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