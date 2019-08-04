MUĞLA KNİDOS'UN SIR'I SANAT FESTİVALİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) tarafından, bu yıl 9'uncusu 'Göç ve Kimlikler' temasıyla düzenlenen 'Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında 65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi açıldı.

UKKSA'da yıl boyunca gerçekleştiren çalıştaylara katılan ulusal ve uluslararası sanatçıların yaklaşık 400 eserinin yer aldığı serginin açılış törenine CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Muğla Milletvekilleri Suat Özcan, Burak Erbay, Süleyman Girgin, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve yüzlerce sanatsever katıldı. Özgür Özel açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin bu yılki temasının önemine dikkat çekti. Sosyal demokrat, solcu ve sosyalistlerin göçmenlere değil, göçmen yaratan politikalara karşı olmaları gerektiğini belirten Özel, Ülkemizde, en katı tutucu bile yurt içinde olabilecek en sağdaki partiyi tercih ederken, Almanya'ya gidince oyunu sosyal demokratlara ve hatta yeşillere veriyor. Çünkü biliyor ki, göçmenin, yoksulun hakkını onlar savunur. Bizim içinde bulunduğumuz sosyal çevrede, daha çok bizim gibi düşünenlerin son zamanlarda, biraz bu konuda zafiyet içinde sosyal medya paylaşımları, ileride sahiplenemeyecekleri bazı nefret söylemlerini gördükçe üzülüyorum. Sosyal demokrat isen eğer, göçmene, mülteciye, sığınmacıya karşı olamazsın. Onların umudu olabilirsin. Göçmenlerin zorunlu göçe tabi tutulmayacakları bir ülkeyi, bir dünyayı, hatta sırsız bir dünyayı kurarsın ki, kimse göçmen kabul edilmesin diye konuştu.

'KNİDOS ASLANI'NI, İNGİLTERE'DEN İSTEYECEĞİZ'

Datça'da, Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iadesine ilişkin başlatılan imza kampanyasına tam destek vereceklerini de vurgulayan Özel, Ege ile Akdeniz'i birlikte selamlayan ve bulunduğu yere ait olan Knidos Aslanı şimdi İngiltere'de British Museum'da sergileniyor. Knidos Aslanı'nın yuvasına dönmesine ilişkin çabaların farkındayız. Muğla milletvekillerimizle birlikte, 1 Ekim'de TBMM açıldığında, bir soru önergesi verip, tüm siyasi partileri bu işte birleştirecek bir kampanyaya öncülük etmeye kararlıyız. Genel Başkanımızın imzasıyla İngiltere İşçi Partisi'ne doğrudan yazılacak bir mektubun yanı sıra, TBMM'deki tüm partilerin ortak katılımı ile hazırlanacak bir metni, İngiltere Parlamentosu'na gönderip, Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iadesini istemeyi planlıyoruz dedi.

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Gecenin sonunda sanata katkılarından dolayı, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen (katılamadı),

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün (katılamadı), Yazar Ayşe Kulin, Spiker Halit Kıvanç (katılamadı), Heykeltıraş Azimet Karaman, Prof. Dr. Ressam Özdemir Altan (katılamadı), Sanayici ve koleksiyoner Faik Erem (katılamadı), Prof. Dr. Korkut Boratav (katılamadı), Heykeltıraş Azimet Karaman, Sanayici ve koleksiyoner Yunus Kuşoğlu'na yaşam boyu onur ödülleri verildi.

Gece, AHURA Ritim Topluluğu'nun konseri ile sona erdi.

9'uncu Knidos'un Sır'ı Sanat Festivali kapsamında açılan 65 sanatçının yüzlerce seramik, heykel, resim ve cam eserlerinin yer aldığı sergi 31 Ekim'e kadar gezilebilecek.

Kaynak: DHA