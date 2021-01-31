Son dakika haber! Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması
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Son dakika haber! Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması

31.01.2021 04:54 | Son Güncelleme: 31.01.2021 05:00
Son dakika haber! Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması

Edinilen son dakika gelişmesine göre MUĞLA'dan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçeleri gezerek ekiplerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na polis ve jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

MUĞLA'dan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilçeleri gezerek ekiplerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'na polis ve jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ve jandarma ekiplerini denetlemek için uygulama noktalarını gezdi. Muğla, Ula ve Gökova'da ekiplerini denetleyen İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, Marmaris'in Taşhan mevkiinde heyelan nedeniyle karayolunun kapandığı bilgisini aldı. Taşhan mevkiine gelen Dilberoğlu burada yol açma çalışmalarını kontrol etti. Yolunun temizlenerek tek şeritten trafiğe açılması sonrası ayrılmak harekete geçen Dilberoğlu'na Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Çam ve Marmaris İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız doğum günü sürprizi yaptı. Getirilen pasta hep birlikte kesilerek olay yerindeki polis ve jandarma ekiplerine dağıtıldı. Olay yerindeki basın mensupları da 54 yaşına giren Dilberoğlu'un doğum gününü kutladı.

DİLBEROĞLU: PANDEMİ, AFETLERDEN, KAZALARDAN UZAK BİR YIL DİLİYORUM

Basın mensuplarının "Kaç yaşına girdiniz?" sorusuna Cahit Sıtkı Tarancı'nın '35 yaş' şiirinden esinlenerek "35 yaşına girdim" diyen Dilberoğlu, "Benim için güzel bir sürpriz oldu. Böyle kötü olaylarla karşılaşmadığımız, arkadaşlarımızla beraber tatlı günler geçirme dileğim var. Pandemi, afetlerden, kazalardan uzak bir yıl diliyorum" açıklamasında bulundu.


Son dakika haber! Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haber! Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haber! Muğla İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu'na sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÜNDOĞAN

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