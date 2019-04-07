Muğla Evinde Darp Edilip, Yaşlılık Maaşı Gasp Edildi

Muğla'da, zihinsel engelli 68 yaşındaki Hamdi Dedeoğlu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildi, yaşlılık maaşı da gasp edildi. Başından yaralanan Dedeoğlu hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Menteşe ilçesi, Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Hamdi Dedeoğlu, bugün saat 04.00 sıralarında yaşadığı müstakil eve kapısını zorlayarak giren bir kişi tarafından darp edildi. Şüpheli, kıyafetleri ile uyuduğu öğrenilen Dedeoğlu'nun üzerindeki 601 lira yaşlılık maaşını da alıp, kaçtı. Başından yaralanan Dedeoğlu, olayın şokunu atlattıktan sonra, yaklaşık 6 kilometre yürüyerek, bugün öğlen saatlerinde ilçe merkezindeki bir kahvehaneye geldi. Dedeoğlu'nun perişan haldeki durumunu gören kahvehane sahibi Ali Durna, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kahvehaneye gelen sağlık ve polis ekipleri, Dedeoğlu'nu tedavisi için ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. İlk tedavisinin ardından polis, Dedeoğlu'nun ifadesine başvurdu. Polis, Dedeoğlu'nu darp edip, yaşlılık maaşını gasp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, 2 yıl önce de Dedeoğlu'nun, evinde darp edilip, parası gasp edilmiş, olayın ardından yakalanan 3 şüpheli, tutuklanmıştı.

Kaynak: DHA