Muğla Emniyet'i kan bağışladı
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Muğla Emniyet'i kan bağışladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

- Muğla Emniyet'i kan bağışladı Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Emniyet personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

- Muğla Emniyet'i kan bağışladı

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Emniyet personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

MUĞLA - Türk Kızılay'ının kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kan merkezleri dışında gezici ekipleri de kan ihtiyacının karşılanması amacıyla kurumların daveti üzerine kan bağışı alıyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü personeli Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu başta olmak üzere Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu. Emniyet Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen kan bağışına Emniyet personeli büyük ilgi gösterdi.

"Coronavirüs kan bağışına engel değil"

Kan bağışı öncesi kimlik bilgileri, kan alımı, tansiyon gibi işlemlerinin ardından Emniyet personeli kan bağışında bulundu. Türk Kızılay'ı Kan Merkezi Koordinatörü Adem Sali, "Kan bağışı toplumsal olarak başımıza gelmeden anlayamayız. İlimizdeki hastanelerin günlük kan ihtiyacı ortalama 150 ünite. Biz de Türk Kızılay'ı olarak bu ihtiyaçların karşılanması için 6 ayrı noktada kan bağışı alıyoruz. Vatandaşlarımız özellikle bu dönemde pandemi nedeniyle kendilerini geri çekmiş olabilirler. Fakat kan ihtiyacı ne yazık ki azaldı. Talasemi hastalarımız var, ameliyatlar devam ediyor. Vatandaşlarımız hassasiyet ile kan bağışına devam ederse çok seviniriz. Bu vesile ile başta Emniyet Müdürümüz Süleyman Bey olmak üzere tük kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Coronavirüs kan yolu ile bulaşan bir hastalık değil, hava yolu ile bulaşıyor. Coronavirüs kan vermeye engel değil. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın. Hijyenik şartlarda, sosyal mesafeyi koruyarak kan bağışını kabul ediyoruz. Coronavirüs geçirmiş vatandaşlarımız 28 gün sonra kan bağışını yapabilirler. Aşı olan vatandaşlarımız da bir hafta sora kan bağışı yapabilirler" dedi.

"Kan sürekli ihtiyaç"

Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ederken, "Kan acil durumlarda ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç. Vatandaşlarımızın kan ihtiyacının giderilmesi için yapılan çalışmaları destek vermesini istiyorum. Allah kimseyi kan aramak ve kana ihtiyacı olarak duruma düşürmesin. Eskiden ameliyat olmuş ve kana ihtiyaç duyulan durumlarda kan aranırdı. Şimdi şükürler olsun Türk Kızılay'ımız çok ciddi yapılanma ve vatandaşlarımızın verdiği destek ile artık böyle bir durum hasıl olmuyor. İnşallah kan bağışları bundan sonra da artarak devam eder" dedi.

Muğla Emniyet'i kan bağışladı
Muğla Emniyet'i kan bağışladı
Muğla Emniyet'i kan bağışladı
Muğla Emniyet'i kan bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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