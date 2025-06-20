Muğla deprem mi oldu? 20 Haziran Cuma Muğla deprem şiddeti kaç?

Muğla deprem mi oldu? 20 Haziran Cuma Muğla deprem şiddeti kaç?
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AFAD, Ege Denizi açıklarında büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre altında oluştu. Peki, Muğla deprem mi oldu? 20 Haziran Cuma Muğla deprem şiddeti kaç?

Afad, saat 19.19'da Ege Denizi açıklarındayerin 7 kilometre altında bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Muğla deprem mi oldu? 20 Haziran Cuma Muğla deprem şiddeti kaç?

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen bir depremi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıkları Yamurgi Adası'nda saat 19.192da bir deprem meydana geldi.

Muğla deprem mi oldu? 20 Haziran Cuma Muğla deprem şiddeti kaç?

BÜYÜKLÜĞÜ 4.8

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre altında oluştuğu da bildirildi.

Muğla deprem mi oldu? 20 Haziran Cuma Muğla deprem şiddeti kaç?

BODRUM'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ve çevresinde de hissedildiği aktarıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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