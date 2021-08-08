MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGININDA YANAN AĞAÇ DEVRİLDİ, 2 KİŞİ YARALANDI

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yanan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman memuru ile özel şirket çalışanı yaralandı.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çıkıp, Muğla'nın Kavaklıdere ve Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında yanan ağacın devrilmesi sonucu altında kalan orman memuru ile özel şirket çalışanı yaralandı. Vucutlarında kırıklar bulunan yaralılardan orman memuru Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle, diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin kırsal Başalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılıp, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz, su tankerleri, orman işçisi ve itfaiye ekipleriyle de karadan yangınlara müdahale edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürerken, Kavaklıdere ilçesinin tahliye edilen Ortaköy Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahallesi'nde ise 1 ev yandı. Alevler, dün akşam saatlerinde de ilçenin Menteşe Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye edilen mahallede 5 ev zarar gördü. Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren alevler, Kavaklıdere'nin Çamlıbel ve Çatak mahalleleri ile Göktepe Dağı'na ardından Muğla merkeze bağlı Şenyayla mahallesindeki ormanlık alana sıçradı.

Havanın kararması nedeniyle karadan yürütülen söndürme çalışmalarında yer alan orman memuru Selim Korkmaz ile Rüzgar Enerji Santrali personeli Hakan Tutuş, devrilen ağacın altında kaldı. Yangın bölgesinde hazır bekletilen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaralılara müdahalede bulundu. Hakan Tutuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter ile Selim Korkmaz ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı