Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, arazözler, dozer ve su tankerleri ile söndürülmeye çalışılan yangına, çok sayıda orman işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Kontrol altına alınan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede orman işçilerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Muğla Tarım Orman Müdürü Barış Saylak da alana gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız