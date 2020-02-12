Muğla'daki cinayetle ilgili Aydın'da yakalanan zanlı tutuklandı

12.02.2020 13:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:54

Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Aydın'da yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

Gökçe Mahallesi'nde Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özgür A, Bekir K, Ebru B. ve erkek arkadaşı Akın K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden Özgür A'nın, jandarmadaki ifadesinde, "Olay günü Gökçe Mahallesi'ne Bekir K. ile geldik. Cinayeti pompalı av tüfeğiyle Bekir K. işledi. Suçu Ebru B. ve sevgilisi Akın K. 200 bin lira karşılığında azmettirdi. Pişmanız." dediği öğrenildi.

Ula ilçesinde 7 Şubat'ta Hasan Balaban'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin Aydın'ın İncirliova ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda yakalanan şüpheliler, daha sonra Muğla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmişti.

Kaynak: AA