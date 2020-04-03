Muğla'da sağlık ve güvenlik güçlerinden koronavirüs denetimleri Muğla'nın Bodrum ilçesinde, il dışından gelen yaklaşık bin kişiye tedbir amacıyla evde izolasyon takibi yapılmaya başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, il dışından gelen yaklaşık bin kişiye tedbir amacıyla evde izolasyon takibi yapılmaya başlandı.

İlçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler üst seviyede tutuluyor. İl dışından gelen ve yol kontrolleri sırasında adresleri ve iletişim bilgileri alınan kişiler evlerinde ziyaret ediliyor.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ilçe sağlık müdürlüğü personelleri, mahalle muhtarları nezaretinde gittikleri adreslerde kendilerini 14 gün izole eden vatandaşlarla görüşüyor. Emniyet yetkilileri konuya hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür ediyor. Uygulamalar jandarma bölgesinde de gerçekleştiriliyor.

İlçeye il dışından gelenlerden Necla Tabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamayı çok yerinde ve başarılı bulduğunu söyledi.

Kendisinin Bodrum'a Antalya'dan geldiğini ifade eden Tabak, "Üç kez polis kontrolünden geçtim ve ateşim ölçüldü. Ekiplerde çok kibar ve saygılılar. Bende evde izole tedbirlerine evimde uyacağım." dedi.

Aynı evde yaşayanlardan Mehmet Erginertem de hayatta uzun kalabilmek için yetkililerin aldığı tüm tedbirlere uymak gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz de vatandaşların 14 günlük ev izolesine uyduğunu kaydetti.

Öte yandan ilçe genelinde yaklaşık 350 hanedeki bin kişinin kontrolünün ekiplerce yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA