Muğla'da protokol üyeleri "Dünya Süt Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da protokol üyeleri "Dünya Süt Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi

Muğla'da protokol üyeleri 'Dünya Süt Günü' nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte süt içen protokol üyeleri, sağlıklı yaşam için günde en az 2 bardak süt içme tavsiyesinde bulundu.

Muğla'nın Milas ilçesinde "Dünya Süt Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte süt içen protokol üyeleri, sağlıklı yaşam için günde en az 2 bardak süt içme tavsiyesinde bulundu.

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Süt Birliği işbirliğinde bir çiftlikte düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, ilçesinin tarım ve hayvancılıkta ciddi potansiyele sahip olduğunu söyledi..

Milas'ın, 118 binin üzerinde büyükbaş, 80 bin civarında küçükbaş hayvan varlığıyla il genelindeki hayvan varlığının yüzde 40'ını karşıladığını belirten Böke, "Bu anlamda Milas, süt üretiminin de önde gelen lokomotif ilçesidir. İlçemizdeki günlük süt üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Milas Süt Birliği'nin çalışmaları da sektör adına çok önemli." dedi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise salgın sebebiyle tarım ve hayvancılığın öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Vekili ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin de Avrupa ülkelerinde kişi başına süt tüketim miktarının çok yüksek olduğunu, Türkiye'de de süt tüketiminin artırılması gerektiğini vurguladı.

Birlik olarak kaliteli süt üretimi yaparak tüketime sunduklarını dile getiren Gezgin, "Salgın döneminde Türkiye için kesintisiz üretim yaptık. Süt tüketiminin yaşı yok. Özellikle çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan insanımızın sağlık için süt içmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar süt ve süt ürünleri tüketiminin zihin ve beden gelişimine çok ciddi katkıları olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve katılımcılar, süt içerek sağlıklı yaşam için herkese süt ve süt ürünleri tüketmesi tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız

Türkiye'de 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 112 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 482 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 112 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık'
Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Cristiano Enes Ünal Arda Turan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Muğla'da protokol üyeleri "Dünya Süt Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 20:12:19. #1.13#

title