Muğla'da orman yangını

19.08.2019 19:18

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA