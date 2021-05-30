Muğla'da maden sahasından çıkarılan tarihi eserler arkeoloji parkına taşınıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde termik santrallere linyit sağlayan maden sahasından çıkarılan tarihi eserlerin, Ören Arkeopark Alanı'na taşınmasına devam ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde termik santrallere linyit sağlayan maden sahasından çıkarılan tarihi eserlerin, Ören Arkeopark Alanı'na taşınmasına devam ediliyor.

Milas Müze Müdürlüğü ekipleri Belentepe, Hüsamlar, Mengefe, Çakıralan ve İkizköy arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalarını Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (YK Enerji) sponsorluğunda sürdürüyor.

İlçedeki iki termik santrale kömür sağlayan maden sahalarında yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan kültür varlıkları, Ören Mahallesi'ndeki Arkeopark Alanı'na taşınıyor.

Milas Müze Müdürü Mehmet Çelebi ve kazılarda görev alan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Özer çalışmaları yerinde inceledi.

Özer, AA muhabirine, kazılarda bulunan Erken Tunç, Geç Geometrik, Arkaik, Klasik, Helenistik, Erken Roma, Doğu Roma dönemlerine ait farklı tiplerde 74 mezarın, 2 zeytinyağı işliğinin, şarap işliğinin ve 2 konut tabanının Arkeopark Alanı'na kurulumlarının yapıldığını söyledi.

Arkeopark Alanı'ndaki düzenlemelerin tamamlanmasıyla ziyaretçileri tarihin 7 ayrı döneminde zaman yolculuğuna çıkaracaklarını dile getiren Özer, 30 dönümlük alan üzerine kurulu Arkeopark Alanı'nda anıtsal nitelikteki mezarların, mimari yapıların ve bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan örneklerin yer aldığını vurguladı.

Özer, kazıların devam ettiğini ve süreç içerisinde taşınan eserlerin dışında kendi dönemiyle ilgili çok şey ifade eden kültür varlıklarını da parka taşımayı planladıklarını ifade etti.

YK Enerji Direktörü Muhammet Koban ise ülkenin ihtiyacı olan enerjiyi üretirken yöre halkına iş imkanı sağladıklarını, aynı zamanda kültür mirasının korunmasına katkı sunduklarını belirtti.

Linyit sahalarında yapılan kazılar esnasında antik buluntulara rastlanabildiğini dile getiren Koban, "Şirketimiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan bir anlaşma gereği, sahada kurtarma çalışması yapılıyor. Amacımız buradaki eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması . Çalışmaları yöredeki köylülerimizle birlikte yapıyoruz. Onlara da bir iş imkanı sağlanıyor. Linyit sahası ve santrallerle birlikte, şirketimiz 3 bin kişiye iş imkanı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Yıldız