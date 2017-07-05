Muğla'da kuraklık barajları vurdu



MUĞLA'da, kış mevsiminde yağışların az olması ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması sonucu yeraltı ve yerüstü su kaynakları ciddi oranda azalırken barajlardaki su miktarı, kritik seviyelere düştü ve son 5 yılın en düşük düzeyine geriledi.



Kış mevsiminde düşen yağış miktarının önceki yıllara göre az olması nedeniyle Muğla'daki Mumcular ve Geyik Barajları'nda doluluk oranı 2012 yılından bu yana en düşük düzeye geriledi. 2016 yılının Haziran ayında yüzde 41 doluluk oranına sahip olan Mumcular Barajı'nda bu oran 2017 yılının aynı ayında yüzde 27'ye gerilerken, yüzde 56 dolu olan Geyik Barajı'nda ise yüzde 44 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra yeraltı ve yerüstü su kaynaklarında da ciddi azalma olduğu tespit edildi.



KURAKLIK SU KAYNAKLARINI ETKİLEDİ



Türkiye'nin en fazla yağış alan illerinden olan Muğla'da beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle su kaynakları düşük düzeyde kaldı. Yağış miktarının az olması özellikle Mumcular Barajı'nı etkilerken Geyik Barajı'ndaki su oranının beklenin altında kalmasına neden oldu. 2012 yılı Haziran ayında doluluk oranı yüzde 83 olan Mumcular Barajı, bu yılın aynı ayında yüzde 27'de kaldı. Mumcular Barajı'nda, doluluk oranı Temmuz ayında 2013 yılında yüzde 81, 2014 yılında yüzde 50, 2015 yılında yüzde 77, 2016 yılında yüzde 41 iken 2017 yılında ise yüzde 27'ye kadar düştü. Geyik Barajı'nın 2012 yılı Haziran ayı doluluk ortalaması yüzde 95 olduğu halde 2013 yılında yüzde 91, 2014 yılında yüzde 63, 2015 yılında yüzde 93, 2016 yılında yüzde 56, 2017 yılında yüzde 44 oldu.



ÜLGEN SU KULLANIMINA DİKKAT EDELİM



Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen, halka su kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Ülgen, şöyle dedi



İlimiz kurak bir kış mevsimi geçirdi. Bu dönemlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklılar nedeniyle buharlaşma oranında yüksek seviyelerde. Bu nedenle su kaynaklarımızda yetersizlik baş göstermiş durumda. Vatandaşlarımızdan bu dönemde su kaynaklarımızın korunması açısından suyu daha dikkatli kullanmalarını rica ediyoruz. Bayram tatili nedeniyle birçok yerli turist ilimize gelmiş ve nüfus olarak büyük bir artış yaşanmıştır. Bu da su kullanımını had safhaya çıkartmıştır. Kış mevsiminde yağışların yeterli olmaması ve nüfusun fazla artması nedeniyle bazı ilçelerimizde su sıkıntısı yaşanmaktadır. Barajlarımızın doluluk oranı kritik seviyelere düşmüştür. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarımızda da ciddi oranda azalmalar tespit ettik. Ekiplerimiz tüm su kaynaklarında gerekli çalışmaları yapıyor ve bulabildiğimiz bütün sağlıklı suyu şebekeye dahil etmeye çalışıyoruz.



ŞEBEKELERDEN BAHÇE SULAMASI YAPILMAMALI



Bahçe sulamasının içme suyu şebekelerinden yapılmaması gerektiğini belirtirten Ülgen, içme suyu şebekelerinin tarımsal sulamaya hizmet etmediğini vurguladı. Ülgen, şöyle konuştu



Kırsal yerleşim oranı yüksek bir ilde yaşıyoruz. Büyükşehir kanunu gereği köyden mahalleye dönüşen bölgelerde su fiyatı en düşük tarifenin 4'te 1'i oranında belirleniyor. Yani köylerde suyun metreküp ücreti 66 kuruş olarak ödeniyor. Bu nedenle kırsal bölgelerde birçok vatandaşımız bahçe işleriyle uğraşıyor. Hanelerde kullanılan suyun yaklaşık 10 katı kadarı bahçe sulamasında harcanıyor. Ancak şebeke suyu, içme, kullanma ve endüstri alanına hizmet vermektedir, tarımsal sulamada kullanılmaması gerekir. Tarımsal sulama çok farklı bir boyuttur. Bu konu hakkında kurum olarak bazı önlemler almayı planlıyoruz. Boşa akıtılan her damla su başka bir vatandaşımızın kuraklık yaşamasına neden olacaktır. Bu bilinçle suyu çok daha dikkatli kullanıp bizden başkalarının da yaşam kaynağı olan suya ihtiyaç duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız.