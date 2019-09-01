Muğla'da kaza: 1 ölü, 4 yaralı

01.09.2019 15:41

Muğla-Antalya karayolu Köyceğiz Balcılar mevkisinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Hasan Saröz yönetimindeki 48 NV 135 plakalı araç Muğla istikametinden Köyceğiz'e seyir halinde iken Balcılar mevkisindeki virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan sürücü önce yağmur tahliye kanalına girdikten sonra 50 metre sürüklenerek karşı şeride geçti.



Bu sırada Köyceğiz istikametinden Muğla istikametine seyir halinde olan İbrahim Demirel yönetimindeki 43 AF 495 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü Hasan Sarıöz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü İbrahim Demirel, yolculardan Belinay Demirel, Ceylinaz Demirel ve Ceyda Demirel yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındı.



Kaza ile ilgili olarak Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA