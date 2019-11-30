Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı
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Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

30.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 19:00
Muğla'da kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpek kurtarıldı

'nın ilçesinde, kafası demir korkuluklara sıkışan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Kesikkapı Mahallesi 501. Sokak'ta, DSİ kanalının demir korkuluklarına yavru köpeğin kafasının sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarma anı ekiplerce cep telefonuyla görüntülendi.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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