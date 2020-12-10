Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
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Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

10.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:09
Muğla'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'da düzenlenen kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da düzenlenen kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirliklerinin ekipleri, kaçak akaryakıt, gümrük kaçağı kol saati ve tarihi eser sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 5 bin litre kaçak akaryakıt, 1869 gümrük kaçağı kol saati, 44 tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje, dedektör, 311 mermi, ruhsatsız tabanca ve 27 senet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.A ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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