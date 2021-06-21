Muğla'da inşaatın beton dökümündeki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
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Muğla'da inşaatın beton dökümündeki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Muğla'da inşaatın beton dökümündeki göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Ula ilçesinde bir inşaatın beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Ula ilçesinde bir inşaatın beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.

Çıtlık Mahallesi Yılanlık mevkiinde, inşaatta beton dökme işlemi esnasında göçük oldu. Cüneyt Ölmez (19) Ahmet Zengin (38) ve Selim Ölmez (47) inşaat tahtaları altında kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Cüneyt Ölmez, müdahaleye rağmen hayatına kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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