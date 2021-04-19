Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik

Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İmar Barışı kapsamı dışında kalan ve 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı açıklanan imara aykırı ve kaçak eklentilerin yıkımı devam ediyor.

İmar Barışı kapsamı dışında kalan ve 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı açıklanan imara aykırı ve kaçak eklentilerin yıkımı devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki günübirlik tatilcilerin uğrak mekanı Akbük koyunda kesinleşmiş yıkım kararı bulunan 32 binanın eklenti ve kaçak bölümlerinin yıkımı başladı. Yıkım öncesi vatandaşlar Akbük koyunun girişine barikat kurdu.

Kaçak ve imara aykırı binaların yıkımı için Menteşe Belediyesine ait iş makineleri Akbük koyu girişine geldiğinde barikat ile karşılaştı. Vatandaşlarca koy girişinde hem insan hem de araçlar ile kurulan barikat Menteşe İlçe Jandarma ekiplerinin müdahalesi sonrası araçlar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş sonrası iş makineleri sahilden yıkım yapılacak bölgeye ulaştı.

Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil için uğradıkları gözde tatil mekanı Akbük koyunda geçen yıl da yıkım yapılmıştı. Mahkeme kararı sonrası kesin yıkımı yapılacak eklenti ve kaçak bölümler arasında Bungolav evler de bulunuyor.

(Bekir Tosun/İHA)

Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muğla'da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:21:32. #1.16#

title