Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Salim Acar idaresindeki 06 YG 817 plakalı otomobil, Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz-Fethiye yolunda karşı yönden gelen Görkem Ali Özata yönetimindeki 34 RU 8453 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Acar ile Özata ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yolda trafik, polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.