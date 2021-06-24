Muğla'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Muğla'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Muğla'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otelde resepsiyonist olarak çalışan M.K'nin (19) evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada uyuşturucu imali için evinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenlendi.

Evdeki aramalarda, bir odada oluşturulan sera ortamında saksılara ekilmiş 20 kök Hint keneviri, 0,59 gram kokain, uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan ışıklandırma ve havalandırma düzeneği, tarım ilaçları bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu imal etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Muğla'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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