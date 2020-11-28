Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

28.11.2020 14:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:56
Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda ehliyetsiz sürücü O.U'nun (16) kullandığı otomobilin dün refüje çarpıp devrildikten sonra karşı şeride geçtiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı yöne seyir halindeki bir motosikletlinin, kazaya karışan araçla çarpışmaktan kurtulması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Asgari ücret ne kadar olmalı? Meclis'teki partilerden ilk öneri HDP'den geldi
Asgari ücret ne kadar olmalı? Meclis'teki partilerden ilk öneri HDP'den geldi

O.U'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobilin, Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp karşı şeride geçtiği kazada, sürücü O.U. ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralanmıştı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yarlılardan İlkim İ, yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

İlgili Haberler

Harfiyat kamyonu 11 araca çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Harfiyat kamyonu 11 araca çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Arınç Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı
Magazin Hande Erçel İrem Derici Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muğla'da ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 15:00:06. #1.15#
title