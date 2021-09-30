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Bahçe telinde sıkışan kedi kurtarıldı

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin bahçe teline sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evin bahçe teline sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Göcek Mahallesi Ali Şanlı Sokak'taki bir sitenin sakinleri, bahçeden kedi sesi geldiğini fark etti.

Bahçe teline sıkışan kediyi görenler durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce kurtarılan kedi, sokağa salındı.

Bahçe telinde sıkışan kedi kurtarıldı

Bahçe telinde sıkışan kedi kurtarıldı

Bahçe telinde sıkışan kedi kurtarıldı

Bahçe telinde sıkışan kedi kurtarıldı

Bahçe telinde sıkışan kedi kurtarıldı
AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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