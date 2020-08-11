Muğla'da "Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı" yapıldı Muğla'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla'da, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Valilikte gerçekleştirilen toplantıya Vali Tavlı'nın yanı sıra vali yardımcıları Mehmet Suphi Olcay, Fethi Özdemir, Ayhan Yazgan, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, 2020'nin ilk yarısında uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konusundaki çalışmalar hakkında sunum yaptı.

İl genelinde uyuşturucunun engellenmesine yönelik önceki yıl yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ile alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA