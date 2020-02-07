Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı
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Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.

07.02.2020 20:54 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:28
Muğla'da Badem Çiçeği Festivali başladı

'nın ilçesinde üç gün sürecek Badem Çiçeği Festivali başladı.


Badem Çiçeği Festivalin ilk gününde, kortej yürüyüşünün ardından 'nda kurulan panayır alanlarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.


Datça Belediye Başkanı , Datça'da Badem çiçekleriyle adeta baharı karşıladıklarını söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu belirten Uçar, konser ve diğer kültürel etkinlikler yapılacağını ifade etti.

Etkinlikte, dans gösterileri, müzik dinletileri, en iri badem, en hızlı badem kırma yarışmaları yapılırken, panayır alanlarında yöresel lezzetlerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Hızırşah Mahallesi kadınları tarafından temsili gelin alma töreni yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, badem çiçekleriyle oluşan görsel güzelliği çektikleri fotoğraflara yansıttı.

Festivale, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, ilçe protokolü ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Kaynak: AA
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