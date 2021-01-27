Muğla'da ATM'de unutulan 5 bin 410 lira sahibine teslim edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta memuru, ATM'de unutulan paranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Reşat Yavuz, Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir ATM'de işlem yapıldıktan sonra unutulan parayı Yalıkavak Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Polis ekipleri, ilgili bankayla irtibata geçerek paranın sahibini belirledi. Ekipler, 5 bin 410 lirayı sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı