Muğla'da 50 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde lastik botlardaki 50 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Yılancık Adası açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.