Muğla'da 5 ilkokul öğrencisi el emeği ürünlerini satıp gelirini Lösemili Çocuklar Vakfına bağışladı
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Muğla'da 5 ilkokul öğrencisi el emeği ürünlerini satıp gelirini Lösemili Çocuklar Vakfına bağışladı

Muğla'da 5 ilkokul öğrencisi el emeği ürünlerini satıp gelirini Lösemili Çocuklar Vakfına bağışladı
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 5 ilkokul öğrencisi, hazırladıkları el emeği bileklik ve kolyelerin satışından elde edilen geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışladı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde 5 ilkokul öğrencisi, hazırladıkları el emeği bileklik ve kolyelerin satışından elde edilen geliri Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışladı.

Emirbeyazıt İlkokulunun 5 öğrencisi, hazırladıkları el işi ürünleri, okul idarecileri ve öğretmenlerinin desteğiyle açılan stantta satışa sundu.

Öğrenci, öğretmen ve velilerin ilgili gösterdiği etkinlikten elde edilen gelir, LÖSEV'e bağışlandı.

Etkinliğin fikir öncüsü 4. sınıf öğrencisi Sena Sevim, AA muhabirine, ablasının daha önce yaptığı projelerden esinlenerek evde boşta kalan vakitlerinde boncuklardan bileklik hazırlamaya başladığını söyledi.

Buradan elde edeceği geliri LÖSEV'e bağışlayacağını duyan 4 arkadaşının da kendisine destek verdiğini anlatan Sevim, "Ürünlerimizi okulda satarak bir haftada bin lira gelir elde ettik. Bunu da LÖSEV'e bağışladık. Çocuklar hasta olmasın mutlu olsun istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Sudenaz Reyhan da kazandıkları paranın yardım amacıyla kullanılacak olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Arkadaşlarına katlı sağlayan Arya Tanem Uygun ise bundan sonra da bu tür projelere destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Projede yer alan öğrencilerden Lütfiye Hazal Sungur ve Hazal Sandras da el emeklerinden sağlanan gelirin faydalı bir iş için kullanılacağını kaydetti.

"Çocuklar topluma örnek oldu"

Okul müdürü Bilal Şahin, öğrencilerinin topluma örnek olacak bir davranışta bulunduğuna dikkati çekti.

Şahin, "Öğrenciler, el emekleriyle boncuklardan yaptıkları bileklik ve kolyeleri okul idaresine getirdi. Biz de ürünlerin satışı için imkan sağladık. Toplumun yardımlaşmaya ve yardımsever insanlara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Etkinliğe öncü olan Sena Sevim'in annesi Fatma Sevim de daha önceden benzer projeler ortaya koyan büyük kızının, kardeşine örnek olduğunu, çocuklarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Öğrenci Velisi Yeşim Reyhan ise projeyi kendilerine anlatan çocuklarına destek verdiklerini belirtti. Reyhan, salgın döneminde çocuklarının evde ekran karşısında vakit geçirmek yerine kendilerini meşgul edecek faydalı bir çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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