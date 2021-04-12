Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, iki yılı değerlendirdi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, iki yılda yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, iki yılda yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde "Halka Hesap Verme" isimli toplantısında konuşan Gürün, il genelinde yapılan çalışmalar, yatırım miktarları, çalışmaların durumları ve belediyenin mali konuları hakkında açıklama yaptı.

Muğla'ya Büyükşehir statüsü kazandığı 2014 yılı mart ayından bu yana 2 milyar 410 milyon lira yatırım yapıldığını belirten Gürün, "Büyükşehir olduğumuz anda yaptığımız yapılandırmaya rağmen ilçe belediyelerimizden 1 milyar 250 milyon lira borç devraldık. Bu borcun 680 milyonunu ödedik. 2019 ve 2020 yıllarında ise 985 milyon lira yatırım yaptık ve 260 milyon lira borç ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

Muğla genelinde tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi veren Gürün, 2 yıl içinde en büyük yatırımların altyapıya yapıldığını söyledi.

Özellikle Bodrum'da altyapıda büyük eksiklerin olduğuna işaret eden Gürün, "Bu kapsamda en fazla yatırımı Bodrum'a yapıyoruz. Bodrum kanalizasyon, Turgutreis atık su arıtma tesisi, Torba kanalizasyon gibi dev alt yapı yatırımları süratle devam ediyor. Bodruma yakışır bir kanalizasyon alt yapısı yapmamız gerekiyordu ve bu nedenle 650 milyon lira altyapı yatırımı yapıyoruz." diye konuştu.

Muğla'da sağlık, tarım, çevre, spor alanında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında da bilgi veren Gürün, şunları kaydetti:

"Altyapı konusunu büyük yatırımlarla çözdükten sonra üst yapılara, tarıma, sağlığa ve çevreye de yeni projeler kazandırıyoruz. Tarıma ayrı bir önem veriyoruz. Yerel tohum merkezimiz ile Türkiye'nin 80 iline 10 milyon tohum gönderdik. Toprağımızın tahlilini yapan tarım laboratuvarımız var. Üretim kooperatiflerimizle güçlerimizi birleştiriyoruz. Sakız ağacından, ipekböcekçiliğine, meyve sebze kurutma tesisinden üzüm bağı projesine tüm bu hizmetleri hayata geçirdik. Muğla'mızın bereketli topraklarının hakkını veriyor, üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapıyoruz. Yeşilin ve mavinin şehri Muğla'mızda çevremizi koruyor, geleceğe yatırım yapıyoruz. Vahşi depolama alanlarını rehabilite ediyoruz, 17 futbol sahası büyüklüğünde alanı doğaya kazandırdık ve bu alanları ağaçlandırdık. Muğla'da 1 olan hafriyat saha sayısını Datça ile birlikte 7'ye çıkardık. 1479 km kıyı şeridi olan Muğla'mızda 6 tekne ile deniz araçlarından atık topluyoruz."

Programa CHP Muğla milletvekilleri Burak Erbay, Süleyman Girgin, Suat Özcan, İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak ve il genelinde görev yapan basın mensupları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç