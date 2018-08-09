Muğla - Bodrum Caz Festivali 1-9 Eylül'de Hd

Bodrum Caz Festivali 1-9 Eylül'de

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ilki geçen yıl düzenlen Bodrum Caz Festivali, bu yıl 1-9 Eylül arasında yapılacak.

Caz Derneği tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrum'da caz festivalinin ikincisi gerçekleştirilecek. Festival kapsamında konser, sergi ve söyleşiler yer alacak. Festival programı, Bodrum Trafo'daki basın toplantısıyla anlatıldı. Toplantıya, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair, Caz Derneği Başkanı ve Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, Caz Derneği eski Başkanı Lütfi Varoğlu ve Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan katıldı.

Festival Küratörü Özlem Oktar Varoğlu, Caz kültürünün olgunlaştığı bu dönemde, popüler kültürden destek almanın, çoğalan cazcı sayımızı geçindirecek caz mekanları altyapısını oluşturmaya destek vereceğine inanıyorum dedi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Mehmet Kocair de belediye olarak sanata ve sanatçıya değer verdiklerini, her zaman da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Festival Koordinatörü Tuğçe Alpaslan, festivalin açılış konserinin 1 Eylül'de Bodrum Belediye Meydanı'nda solist Sibel Köse'nin Türk Deniz Kuvvetleri Yıldızlar Hafif Müzik ve Caz Orkestrası eşliğinde vereceği konserle başlayacağığı söyledi.

Toplantı sonunda, festivalin afişi için yapılan tasarım yarışmada ilk 3'e girenlere, hediyeler verildi. Yarışmada Musa Kılıçaslan birinci, Gamze Ağır ikinci, Samet Tuna ise üçüncü oldu.

FESTİVAL PROGRAMI ŞÖYLE

Festival kapsamında 4 Eylül'de özel bir kütüphanede Yıldız İbrahimova ve Kaan Bıyıkoğlu, Antik Tiyatro'da Kenan Doğulu 'İhtimaller' konseri ile festivalin pop ve caz teması konserlerini gerçekleştirecek.

5 Eylül'de İsrail Büyükelçiliği'nin destekleri ile Türkiye'ye gelen Shalosh Trio, Yalıçiftlik'teki bir caz kulübünde sahne alacak.

6 Eylül'de Bodrum Belediye Meydanı'nda BAU Genç Caz Orkestrası' konseri halka açık ücretsiz olarak sahne alacak.

Yalıçiftlik'teki bir otelde Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars konseri, 7 Eylül akşamı müzikseverlerle buluşacak.

Bodrum Belediye Meydanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Jülide Özçelik'in solistliğinde sahne alacağı konseriyle festival sona erecek.

Bodrum Caz Festivali programına bu yıl kulüp konserleri dahil edilecek.