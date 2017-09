Muğla Ananasın Krallığına Son Veren Ejder Meyvesi Ortaca'da

Ananasın krallığına son veren ejder meyvesi Ortaca'da



AVRUPA'da 'ananasın krallığına son veren meyve' olarak anılan ve Türkiye'de ilk olarak Mersin'de tropikal meyve yetiştiriciliği yapan Mehmet Tanrıverdi tarafından yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Ortaca'da da üretildi. Daha önce ithal edilen ve yüksek fiyattan satılan meyve, ilçe halkından ilgi gördü.



Mersin'deki üreticilerden Mehmet Tanrıverdi tarafından yetiştirilmeye başlanan ejder meyvesi, Ortaca'da ilk kez üretildi. 12 yıl süren çalışmanın ardından bu meyvenin tüm Akdeniz Bölgesi'nde yetişebileceğini fark ettiklerini ifade eden Tanrıverdi, Ortaca'da ürün hasadına katıldı. Tanrıverdi, "Gazipaşa, Muğla, Aydın, İzmir ve Mersin'in değişik yerlerinde tesisler, üniteler kurduk ve çiftçilerimize bu ürünü kazandırdık. Ortaca'daki bahçe 1 yıl önce kuruldu. Ürünümüz oldukça sağlıklı bir şekilde yetişti. İnşallah gelecek sene daha çok ürün hasat edilecek" dedi.



İthal edilen ejder meyvesinin büyük marketlerde yüksek fiyatla satıldığını anlatan Tanrıverdi, "Büyük marketlerde 300 gramı 25-30 TL'den satılıyor. Bizim meyvemiz 600 ile 900 gram arasında geliyor ve 14 ile 16 liradan satıyoruz. İthal olanlar bizimkilerle asla rekabet edemez. Nisanın ortalarında çiçek veren bir bitki haziranda meyvesini verir. Meyve kopartıldıktan sonra tekrar çiçek açar ve 40-45 gün sonra yeni bir meyve daha verir. Bitkilerden haziran ve aralık arasında ürün alınabilir. 2, 3 yaşındaki 1 dönümlük bahçeden 32 bin adet meyve alınabilir" diye konuştu. Meyvenin ana vatanının Tayland ve Vietnam olduğunu hatırlatan Tanrıverdi, Türkiye'nin coğrafi olarak Avrupa'ya daha yakın olduğunu ve büyük avantaja sahip olduğunu kaydetti. Tanrıverdi, "Avrupa'da bu meyve, ananasın krallığına son verdi ve çok popüler oldu. İhracat konusunda geç kalmış değiliz, dünya piyasasında İsrail ile rekabet içindeyiz, çok iddialıyız, ülkemiz bu işten çok gelir elde edecek" dedi.



DOMATESTEN ZARAR ETTİLER



Ortaca'da sera domatesi yetiştirdiğini anlatan Emine Bulut ve eşi Mehmet Bulut ise her yıl zarar etmeleri üzerine ürün arayışına başlaklarını söyledi. Araştırmaları üzerine Mehmet Tanrıverdi ile birlikte ejder meyvesi fidanlarını diktiklerini anlatan Emine Bulut, bu yıl da ilk meyveleri aldıklarını belirterek "2 dönümlük bahçede 2 bin kök dikili alan bulunuyor. Geçen yıl dikilen 30 direkte 120 kök meyve verdi. Bugün ilk meyvemizi aldık gelen arkadaşlara ikram ettik ve kalanının da satışını gerçekleştirdik" dedi.



SAĞLIK DEPOSU



Ortaca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlisi Kemal Daka da lifli bir bitki olan ejder meyvesinin B ve C vitamini açısından zengin olduğunun altını çizdi. Daka, "Bitkinin dekara verimi ilk sene için 2 bin, ikinci yılda 6 bin, üçüncü yılda ise 10 bin adeti bulacak. Verim her geçen yıl artarak 30 bin adete kadar çıkacak. Girişimcilerimiz bize başvuruda bulundu. Bakanlığımızın da bu konuda bir çalışması vardı. O kapsamda destek sağlandı ve ikinci serayı kurdular. Ortacamıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Böylelikle Muğla'da ejder meyvesinin hasadını da yapmış olduk" dedi. Meyvenin insan sağlığına faydalı olduğuna değinen Bulut, "Ejder meyvesi, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor bakımından zengin. Kan basıncını dengeler, kemikleri ve dişleri güçlendirir, morlukların ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar. Solunum problemlerini engeller, bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıklarına çok iyi gelir. Çocuklar ve yaşlılar için tam bir sağlık deposudur, insanlar için çok özel bir meyve, herkesin yemesini tavsiye ederim" diye konuştu.