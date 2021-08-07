Muğla Akçakaya'dan İtfaiye Ekiplerimize Teşekkür
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Muğla Akçakaya'dan İtfaiye Ekiplerimize Teşekkür

Muğla Akçakaya'dan İtfaiye Ekiplerimize Teşekkür
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28 Temmuz tarihi itibariyle başta Akdeniz ve Ege kıyılarında olmak üzere yurdun birçok noktasında çıkan yangınlarda insanüstü bir çaba gösterilirken, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin yapıldığı yerleşim yerlerinde bir nebze de olsa mutluluk yaşanıyor.

28 Temmuz tarihi itibariyle başta Akdeniz ve Ege kıyılarında olmak üzere yurdun birçok noktasında çıkan yangınlarda insanüstü bir çaba gösterilirken, yangının kontrol altına alındığı ve soğutma işlemlerinin yapıldığı yerleşim yerlerinde bir nebze de olsa mutluluk yaşanıyor. Bu kapsamda Muğla Milas'a bağlı Akçakaya Mahallesi Muhtarı Haydar Yılmaz da, yangın evlere sıçramadan söndürülmesinde büyük çaba gösteren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine ve görevli diğer ekiplere teşekkür etti.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınları ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Muğla ili Milas ilçesine bağlı Akçakaya Mahallesi'nde de orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de görev aldı. Ormanlık alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan söndürülmesi, bölgede yaşayan vatandaşları oldukça mutlu etti. Akçakaya Mahalle Muhtarı Haydar Yılmaz ve muhtar azası Deniz Yılmaz da, yangına müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer ekiplere teşekkür etti. Yangın bölgesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ile görüşen Yılmaz, "Böyle bir felakette yanımızda olduğunuz ve cansiperane çalıştığınız için teşekkür ediyoruz" dedi. Akçakaya Mahallesinde yapılan çalışmalar dolayısıyla vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden de teşekkür etti. Bir vatandaş, Manisa Büyükşehir Belediyesini İtfaiye Dairesi Başkanlığını etiketleyerek, "Manisa İtfaiye Başkanlığı ve personellerine teşekkürler. Allah yar ve yardımcıları olsun. Her daim evimizi köyümüzü canla başla korudular. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Binlerce teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da, yürekleri dağlayan yangınların bir an önce son bulmasını diledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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Muğla Akçakaya'dan İtfaiye Ekiplerimize Teşekkür - Haberler
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